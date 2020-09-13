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Spor

Şampiyon Başakşehir, sezonu Hatayspor maçıyla açacak

Nacer Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım ile güçlendiren şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak.

AA13 Eylül 2020 Pazar 11:39 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 11:39
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Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, 2020-2021'in ilk maçında yarın ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Maçın hazırlıklarını tesislerinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek.

KADROYA 3 TAKVİYE

Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Nacer Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna dahil etti.

Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırdı.

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