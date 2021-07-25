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Spor

Şampiyon Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA25 Temmuz 2021 Pazar 21:24 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 21:24
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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