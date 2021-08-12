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Spor

Şampiyon Beşiktaş, yeni sezonu Rizespor'la açıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunun açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 09:43 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:44
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Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

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