Şampiyon Denizlispor farklı bitirdi Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında İstanbulspor ve Denizlispor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.