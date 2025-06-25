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Spor

Şampiyon Fenerbahçe Beko! Basketbolda kupa sahibini buldu

Basketbol Süper Ligi play-off finali 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 4-1 kazanarak 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 22:37 - Güncelleme:
Şampiyon Fenerbahçe Beko! Basketbolda kupa sahibini buldu
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Derbiye Beşiktaş Fibabanka iyi başladı. Savunmada rakibine sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe Beko karşısında üst üste basketler bularak 5. dakikada 13-0'lık seri yakaladı. Top kayıpları yapan Beşiktaş'a 9-0'lık seriyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, 6. dakika biterken farkı 4 sayıya indirdi: 9-13. Bu çeyrekte son bölüm karşılıklı top kayıplarına sahne olurken Fenerbahçe Beko, Melli'nin son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle birinci periyodu 21-18 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili oldu. Beşiktaş Fibabanka ise boyalı alandan ürettiği sayılarla farkın açılmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli takım, periyodun ortalarında düşük tempoda oynanan maçın 16. dakikasını 35-31 üstün geçti. Fenerbahçe Beko, 19. dakikada farkı 10 sayıya (43-33) çıkarsa da siyah-beyazlı takım, Berk İbrahim Uğurlu ve Mathews ile dış atış isabetleri bularak farkı 5 sayıya (45-40) düşürdü. Sarı-lacivertli takım, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle devreye 48-40 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte taraftarının da desteğiyle üstünlüğünü sürdürerek farkı açan Fenerbahçe, peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında final periyoduna 15 sayılık avantajla gitti: 69-54

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-68 kazanarak şampiyon oldu.

- BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, DERBİYİ SALONDA TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka derbisini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izledi.

Bakan Bak, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yan yana takip etti.

- KOÇ VE ADALI MÜSABAKAYI YAN YANA İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, derbiyi beraber izledi.

İki başkan, final serisinin beşinci maçını saha kenarından takip etti.

- DERBİ KAPALI GİŞE

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka derbisi kapalı gişe oynandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 13 bin 500 seyirci kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu doldurarak takımlarını destekledi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

Fenerbahçe Beko: Guduric 7, McCollum 9, Emre Ekşioğlu, Hayes-Davis 16, Birch 4, Metecan Birsen 10, Baldwin 13, Melli 10, Melih Mahmutoğlu 10, Hall 5

Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 9, Needham 14, Mathews 19, Sleva 5, Terry 8, Allman, Plavsic 5, Yiğit Arslan 8, Morgan, Kerem Kuthan Konan

1. Periyot: 21-18

Devre: 48-40

3. Periyot: 69-54

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