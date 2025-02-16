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Spor

Şampiyon güreşçilerin hedefi olimpiyatlar

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Umut Erdoğan, Alperen Tokgöz ve Tolga Özbek, olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

AA16 Şubat 2025 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Şampiyon güreşçilerin hedefi olimpiyatlar
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek, 70 kiloda Umut Erdoğan ve 92 kiloda Alperen Tokgöz altın madalya kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Umut Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşında başladığı güreşte çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonlukları yaşadığını söyledi.

Geçen yıl katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuç alamadığını belirten Umut Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olarak döneceğiz. Hedefim Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları, kendimi orada görmek istiyorum. Ona göre çalışıp değerlendirmelerimi yapacağım." dedi.

Genç güreşçi, örnek aldığı Taha Akgül'ün federasyon başkanı olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI HER ZAMAN HAYALİMDİ"

İstanbul Bahçelievler sporcusu Alperen Tokgöz de kariyerinde ilk kez Türkiye şampiyonu olduğunu ifade etti.

Daha büyük başarılar kazanmak istediğini aktaran Alperen Tokgöz, "Avrupa Şampiyonası her zaman hayalimdi. Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum, en büyük hedefim ise olimpiyat şampiyonu olmak. Taha Akgül'ün federasyon başkanı olmasına çok sevindik. Her yerde bizlere destek veriyor. İyi başkan olacağına, bize faydası olacağına çok inanıyorum." diye konuştu.

Ankara TKİ Spor güreşçisi Tolga Özbek ise 14 yıllık sporculuk kariyerine 10 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü ile dünya üçüncülüğü sığdırdığını söyledi.

Türkiye'yi güreşte birçok müsabakada temsil ettiğini anlatan Tolga Özbek, asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayarak, "Buradaki başarımızı Avrupa ve dünya şampiyonlarında göstermemiz çok önemli. İnşallah takım halinde bundan sonraki süreçte de başarılarımızı sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün sporculuk kariyerinin başarılarla dolu olduğunu anımsatan Tolga Özbek, "O her şeyin farkında. Altyapı olsun, büyüklere olsun, herkese elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor. Güzel projelere imza atıyor, başkanımızla mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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