İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2024 Cumartesi / 4 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyon Inter, deplasmanda farka koştu!
Spor

Şampiyon Inter, deplasmanda farka koştu!

İtalya Serie A'da şampiyonluğunu garantilemiş olan Inter, ligin 36. haftasında deplasmanda Frosinone'yi 5-0 yendi.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
Şampiyon Inter, deplasmanda farka koştu!
ABONE OL

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Inter, deplasmanda Frosinone'yi 5-0 mağlup etti.

Ligde şampiyonluğunu ilan eden Inter, 36. hafta mücadelesinde küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Frosinone'ye konuk oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Davide Frattesi, 60. dakikada Marko Arnautovic, 77. dakikada Tajon Buchanan, 80. dakikada Lautaro Martinez ve 84. dakikada Marcus Thuram attı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Bu sonucun ardından Inter puanını 92'ye çıkarırken, Frosinone 32 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.