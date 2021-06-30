Star.com.tr 30 Haziran 2021 Çarşamba 23:08 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 23:09

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille'de teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrıldı ve Nice'in başına geçti. Ekonomik kriz yaşayan Lille'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de takımdan ayrılması konuşuluyor. Fransız ve İtalyan medyasında milli yıldızlarımıza bir çok teklifin geldiği yazılırken Lille'in de beklenen bonservis ücretlerinin gelmesi halinde oyuncu satışı yapacağı belirtildi.

YUSUF YAZICI VE BURAK YILMAZ İÇİN MİLAN DEVREDE



Lille ile şampiyonluk yaşayan millilerimizin takıma büyük katkısı bulunurken Burak Yılmaz Lille taraftarları tarafından yılın oyuncusu seçilmişti. Takımın gol yükünü çeken Burak için İtalyan takımları devrede. Fransız medyasına göre Milan, Burak Yılmaz ile temasa geçti. Tecrübeli bir 9 numara arayan Milan, Olivier Giroud'nun Chelsea ile sözleşme uzatmasının ardından tek alternatif olarak Burak Yılmaz'a döndü. Ancak Burak ile ilgilen sadece Milan değil. Roma ve Fiorentina da Burak'ı istiyor. İtalyan kulüpler, Ligue 1'de 16 gole imza atan milli futbolcuyu 3 milyon euro civarında bonservis ile kadrolarına katma planları yapıyor.

Milan bir diğer yandan da Yusuf Yazıcı için girişimlerini hızlandırdı. Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e kaptıran Milan, hücum hattındaki boşluğu Yusuf ile doldurmayı planlıyor. Avrupa Ligi performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf için Milan ısrarcı. Öte yandan Yusuf için İspanyol ekip Sevilla da devrede.