25 Haziran 2021 Cuma 21:47 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 21:47

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Lille'de teknik direktör Christophe Galtier ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. Fransa kulübü Nice'in takımın başına geçirmek istediği Galtier'in Lille ile bir yıl daha sözleşmesi bulunurken Lille teknik direktörlerinin ayrılığı için 10 milyon euro talep etti. Fransız basınından L'Equipe'e göre iki kulüp arasında yapılan görüşmelerde pazarlık 8 milyon euro seviyelerine gelmiş durumda. Bir diğer yandan da milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Lille'den ayrılacağı iddiaları Fransız basınında yazılmaya başlandı. Ekonomik kriz içinde bulunan Lille Milan'ın talip olduğu Burak ile yollarını bu yaz sezonunda ayırabilir.

MİLAN BURAK YILMAZ İÇİN DEVREDE



İtalya Serie A kulübü Milan milli futbolcu Burak Yılmaz için Lille ile önümüzdeki günlerde temas kurarak transfer girişiminde bulunacak. İtalyan kulübü Burak'ı Zlatan Ibrahimovic ile birlikte yeni sezonda hücum gücü olarak kullanmak istiyor. İtalya basınından TuttoMercatoWeb'in aktardığı haberde 2022 yılında sözleşmesi sona erecek Burak'ın 2-3 milyon euro bonservis değeriyle transferinin tamamlanması planlanıyor. İtalyan kulüp Fransız golcü Olivier Giroud'yu kadrosuna katmayı planlarken Chelsea ile sözleşmesini uzatmasının ardından rotasını Burak Yılmaz'a çevirmişti.

"ÇOK GÜZEL TEKLİFLER VAR" DEMİŞTİ...



Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katıldığı kampta basın toplantısı düzenlemişti. Burak toplantıda, "Gelen çok güzel transfer teklifleri var. Tamamen artık bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum." demişti. Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında turnuvaya veda etti.