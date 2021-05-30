30 Mayıs 2021 Pazar 23:30 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 23:39

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in sezonu şampiyon tamamladığı Lille'de teknik direktör Christophe Galtier için dünyaca ünlü kulüp Real Madrid'in Zinedine Zidane'ın ayrılığının sonrasında şampiyon hocaya teklif götüreceği belirtildi. Fransa basınının duyurduğu haberde Galtier'in Fransız kulüp Nice'e yakın olduğu ancak Real Madrid'in kendisine teklif yapmaya hazırlandığı ve Galtier'in de Nice'e gitme fikrini değiştirdiği yazıldı. Galtier, Lyon'dan gelen teklifi de reddetti.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR



Fransız basını Galtier için Lille'in istediği tazminatın çok yüksek olduğunu açıkladı. Galtier'in Lille'de bir yıllık daha sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, kulüp başkanı Letang'ın Galtier'e bu tazminat isteğinden ancak yurt dışında bir takıma gitmesi durumunda vazgeçeceği bilgisini verdiği belirtildi.