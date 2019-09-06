Şampiyona 230 milyon TL

Sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım maksimum 230 milyon TL yayın geliri elde edecek. Katılım payı olarak her kulübe 37,8 milyon TL dağıtılacak. Takımların alacağı galibiyete 2,7 milyon TL, beraberliğe de 1.4 milyon TL verilecek. Şampiyon 35,6, ikinci 28,5, üçüncü 21,4, dördüncü 14,3 milyon TL alacak. Eski şampiyonluklar için de gelirler şu şekilde olacak; Galatasaray 70,4 milyon TL, Fenerbahçe 60,8 milyon TL, Beşiktaş 48 milyon TL, Trabzon 19,2 milyon TL.