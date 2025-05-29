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Spor

Şampiyonada altın madalya! Adem Asil'den büyük başarı

Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa Şampiyonası All-Around Erkekler Finali'nde altın madalyanın sahibi oldu.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 22:20 - Güncelleme:
Şampiyonada altın madalya! Adem Asil'den büyük başarı
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Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazandı.

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 4. gününün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapıldı.

Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, elde ettiği 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Adem Asil, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

  • Adem Asil
  • Avrupa Şampiyonası
  • Altın Madalya

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