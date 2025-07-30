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Spor

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 5 maç oynandı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 5 maç oynandı. Karşılaşmaların ardından turu geçen takımlar belli oldu.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 01:43 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 5 maç oynandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.

Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)

Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)

Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)

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