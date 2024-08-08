İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2024 Perşembe / 3 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5113
  • EURO
    36,7984
  • ALTIN
    2566.07
  • BIST100
    10024.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
Spor

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.

8 Ağustos 2024 Perşembe 00:37 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin, Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi halinde play-off turundaki olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Slavia Prag, Union Saint-Gilloise'ı 3-1 yendi.

Müsabakaların rövanşları, 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Jagiellonia (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.