İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2021 Çarşamba / 2 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,077
  • EURO
    9,6716
  • ALTIN
    453.118
  • BIST100
    1398.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri Rusya'da
Spor

Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri Rusya'da

FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'ne ev sahipliği yapma hakkı Rus ekibi Nizhny Novgorod'a verildi.

DHA14 Nisan 2021 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:05
ABONE OL

FIBA, Pınar Karşıyaka'nın da talip olduğu 5-9 Mayıs tarihleri arasındaki organizasyonu Novgorod'un düzenlemesini kararlaştırdı. Ev sahibi ekip ve Kaf-Kaf'ın yanı sıra İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un şampiyonluk arayacağı finallerin kura çekimi 16 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Temsilcimiz, Play-Off'ta grubunu ikinci sırada tamamladığı için gruplarını lider bitiren ev sahibi Nizhny Novgorod, Hapoel Holon, Lenovo Tenerife veya ERA Nyburk takımlarından biriyle çeyrek finalde eşleşecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.