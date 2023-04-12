Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi konuk edecek

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi konuk edecek.
Fransız hakem François Letexier'nin yöneteceği karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve Exxen'de yayınlanacak.
Bu turu geçen taraf yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Real Madrid'de Ferland Mendy dışında eksik yok. Chelsea'de ise Mount, Thiago Silva, Broja sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Azpilicueta'nın durumu ise şüpheli...
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtouis, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Junior
Chelsea: Kepa, Reece James, Fofana, Koulibaly, Chilwell, Kante, Enzo Fernandez, Kovacic, Sterling, Havertz, Joao Felix