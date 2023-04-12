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Spor

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi konuk edecek

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid, İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk edecek.

12 Nisan 2023 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi konuk edecek
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi konuk edecek.

Fransız hakem François Letexier'nin yöneteceği karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve Exxen'de yayınlanacak.

Bu turu geçen taraf yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Real Madrid'de Ferland Mendy dışında eksik yok. Chelsea'de ise Mount, Thiago Silva, Broja sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Azpilicueta'nın durumu ise şüpheli...

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtouis, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Chelsea: Kepa, Reece James, Fofana, Koulibaly, Chilwell, Kante, Enzo Fernandez, Kovacic, Sterling, Havertz, Joao Felix

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