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Spor

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi İtalya derbisine sahne olacak

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi ilk maçı İtalyan derbisine sahne olacak. Milan, evinde Napoli'yi ağırlayacak.

12 Nisan 2023 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi İtalya derbisine sahne olacak
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Serie A'nın açık ara lideri Napoli ile 22 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Milan, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkma mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

San Siro'da TSİ 22:00'de başlayacak mücadeleyi Istvan Kovacs yönetecek. Maç TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

Bu turu geçen takım yarı finalde Benfica-Inter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Milan'da İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek, Kalulu'nun durumu ise şüpheli...

Napoli'de sezonun yıldız isimlerinden Osimhen sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek,

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud

Napoli: Meret, Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia

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