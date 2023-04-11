Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Manchester City'e konuk oluyor

Bayern Münih ligde tekrar liderliğe yükselirken Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna tam gaz devam ediyor. Devler Ligi'nde çıktığı bütün maçları kazanan Bayern son 16 turunda Manchester City'e konuk olacak.

Yoluna Thomas Tuchel ile devam eden Bayern Münih son 16 turunda PSG'yi elerken, Manchester City de başka bir Alman ekibi Leipzig'i toplamda 8-1'lik skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

11. kez karşılaşacak iki takım arasındaki maçlarda Bayern beş kez gülen taraf olurken beş kez de Manchester City kazandı.

Manchester City'de Foden sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Bayern'de ise Choupo-Moting, Mathys Tel, Manuel Neuer, Lucas Hernandez dev maçta olmayacak isimler.

Manchester Şehir Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Bayern maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Exxen'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Akanji, Dias, Ake, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay, Grealish, Haaland

Bayern Münih: Sommer, Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Mane, Müller