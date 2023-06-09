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Spor

Şampiyonlar Ligi coşkusu: Taraftarlar Taksim'e akın etti

Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi iki takımın taraftarları Taksim'e akın etti. Taraftarlar tezahüratlar eşliğinde eğlenirken, Taksim esnafı ise satışların arttığını söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

9 Haziran 2023 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi coşkusu: Taraftarlar Taksim'e akın etti
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Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin finali yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İtalya temsilcisi Inter ile İngiltere temsilcisi Manchester City arasındaki mücadele öncesi her iki takımdan 50 bin taraftarlar dev maçı izlemek için İstanbul'a geldi. Taraftarlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Meydanın ortasına kurulan Şampiyonlar Ligi Kupası'nın dev maketi, büyük ilgi görürken, birçok kişi kupa maketiyle fotoğraf çektirdi. Öte yandan, Taksim esnafı da organizasyondan ötürü satışlarının arttığını söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

TARAFTARLAR HEYECANLA MAÇI BEKLİYOR

Maçı izlemeye gelen bir Manchester City taraftarı, "Manchester City 5-3 alır. Benim favori oyuncum Paris'te Mbappe, Manchester City'de ise Haalan, Mahrez, Bernardo Silva" dedi. Bir Inter taraftarı ise, "Benim tahminim, Inter 3-1 kazanacak. Hakan Çalhanoğlu'nu tanıyorum, o bir süper star. Inter'in en iyisi ise Latauro Martinez" diye konuştu.

Final coşkusunu yaşamak için Taksim'e geldiğini söyleyen Doğukan Kızıltaş isimli vatandaş da, "Bence maç 3-2 biter. Manchester City alır, çok hızlı bir takım. Konsol oyunlarında direkt Manchester City'i alırım, neden? Çünkü tak tak tak, taktik" şeklinde konuştu.

"EKONOMİYE ÇOK GÜZEL BİR KATKISI OLACAKTIR"

Taksim esnaflarından Yusuf Atalay, "Gerçekten çok mutluyuz. Taraftarlar yiyorlar, içiyorlar. Yiyenler bir kez daha yiyor. Lezzetlerimizi beğenmişler, bundan çok mutluyuz. Organizasyondan dolayı da çok mutluyuz. İnanıyoruz ki ekonomiye çok güzel bir katkısı olacaktır. Yetkililere sesleniyorum; bu organizasyonlar daha çok olsun. Mutluyuz, huzurluyuz. Herkesi Taksim'e çağırıyorum" dedi.

"YESİNLER İÇSİNLER, EKONOMİMİZE CAN VERSİNLER"

Bir başka esnaf Hayri Taş ise, "Güzel bir maç olsun, fair play içerisinde geçsin. Bizim organizasyonumuz da güzel olsun. Bizi ilgilendiren burası. Bizi ilgilendiren bir kısmı daha var, yesinler içsinler, ekonomimize can versinler. İki günden beri bir hareket var. Hem Inter, hem de Manchester'in taraftarının ülkelerinde böyle bir fastfood bulacaklarını sanmıyorum. Hem ülkemizin güzelliklerini görüyorlar hem de sokak lezzetlerini tadıyorlar" ifadelerini kullandı.

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