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Spor

Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son eleme aşaması olan play-off turu rövanş mücadeleleri yarın saat 22.00'da başlayacak.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:11 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu heyecanı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda rövanş mücadeleleri yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçları, yarın ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Norveç'in Molde takımını ağırlayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Panathinaikos (Yunanistan) - Braga (Portekiz) (1-2)

Galatasaray - Molde (Norveç) (3-2)

Young Boys (İsviçre) - Maccabi Haifa (İsrail) (0-0)

30 Ağustos Çarşamba:

Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya) (1-0)

PSV (Hollanda) - Rangers (İskoçya) (2-2)

AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika) (0-1)

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