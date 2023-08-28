Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda rövanş mücadeleleri yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçları, yarın ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Norveç'in Molde takımını ağırlayacak.
Tamamı TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
Panathinaikos (Yunanistan) - Braga (Portekiz) (1-2)
Galatasaray - Molde (Norveç) (3-2)
Young Boys (İsviçre) - Maccabi Haifa (İsrail) (0-0)
30 Ağustos Çarşamba:
Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya) (1-0)
PSV (Hollanda) - Rangers (İskoçya) (2-2)
AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika) (0-1)