İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2023 Cumartesi / 22 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi finali için futbol severler İstanbul'a akın etti
Spor

Şampiyonlar Ligi finali için futbol severler İstanbul'a akın etti

Bu akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı için Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Final maçını canlı takip etmek isteyen taraftarlar İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

IHA10 Haziran 2023 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi finali için futbol severler İstanbul'a akın etti
ABONE OL

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için taraftarlar, İstanbul'a akın etmeye devam ediyor. Finalde karşılaşacak olan Manchester City ve Inter taraftarları mücadelenin başlamasına saatler kala geldikleri İstanbul Havalimanı'nda marşlar söyleyerek takımlarına destek oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bugün saat 22.00'da oynanacak. Nefes kesecek mücadelenin başlamasına saatler kala her iki takım taraftarların İstanbul'a gelmesi sürüyor. İngiltere ve İtalya'dan düzenlenen charter seferlerle finalin oynanacağı İstanbul'a gelen yüzlerce taraftar, İstanbul Havalimanı'nda renkli görüntüler oluşturdu.

City ve İnter taraftarı yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanına gelirken, marşlar ve tezahüratlar söyleyerek takımlarına destek oldu. Pasaport kontrolünden geçen taraftarlar daha sonra otobüslerle havalimanından ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.