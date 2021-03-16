16 Mart 2021 Salı 22:05 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 22:19

TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, İtalya'da yayın yapan Calciomercato'ya özel röportaj verdi. Altıntop, bu yıl İstanbul'da oynanması beklenen Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanıp oynanmayacağı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Altıntop ayrıca iki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BU YIL İSTANBUL'DA OYNANACAK. ÇALIŞMALAR NASIL GİDİYOR?



"Şu an için her şey çok iyi gidiyor. TFF olarak UEFA ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Stadyum yenilendi ve çalışmalar bitti. Altyapı ve ulaşım için çalışmalar devam ediyor ama biz hazırız."

FİNAL MAÇINDA TARAFTAR OLACAK MI?



"Tabii ki biz de taraftarların burada maçları izlemesini istiyoruz. Yine de dikkatli olmalıyız. Hem UEFA hem de TFF yetkilileri ile birlikte bu konuda geniş çaplı bir çalışma içindeyiz. Doğru kararı vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ TAKIMLA HARİKA İŞLER ÇIKARIYOR. İTALYANLAR ENDİŞELENMELİ Mİ?



"Takımın gelişiminden çok memnunuz. Coşkunun olduğu harika bir takımımız var. Fransa'yı da mağlup ettiğimiz Avrupa Şampiyonası elemeleri bizim için çok önemli bir adım oldu. Türkiye, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra Cengiz Ünder ve Merih Demiral gibi çok umut verici oyunculardan oluşan bir karışım. Avrupa Şampiyonasında en iyi futbolumuzu oynayacağımıza gerçekten inanıyorum."

RONALDO'NUN JUVENTUS'TAN AYRILIP REAL MADRİD'E DÖNECEĞİ KONUŞULUYOR. SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ NEDİR?



"Dürüst olmak gerekirse ben Ronaldo'nun Real Madrid'e geri döneceğine inanmıyorum. Real Madrid'den çok doğru bir zamanda ayrıldı. Şu anki durumu çok kötü değil bence Juventus'tan ayrılmamalı."

BAYERN'İN EN BÜYÜK EFSANELERİNDEN BİRİSİNİZ. İKİNCİ MAÇTA LAZİO'YU NE GİBİ TUZAKLAR BEKLİYOR?



"Ben Bayern'in turu geçeceğini düşünüyorum zaten ilk maçtan gelen büyük avantajları da var. Lazio'nun Bayern deplasmanında işi gerçekten çok zor."

BAYERN'İN EN BÜYÜK EFSANELERİNDEN BİRİSİNİZ. İKİNCİ MAÇTA LAZİO'YU NE GİBİ TUZAKLAR BEKLİYOR?



"Ben Bayern'in turu geçeceğini düşünüyorum zaten ilk maçtan gelen büyük avantajları da var. Lazio'nun Bayern deplasmanında işi gerçekten çok zor."

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PERFORMANSI HAKKINDA NELER SÖYLEYECEKSİNİZ? SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR ONA BİR ÖNERİNİZ VAR MI?



"Hakan gerçekten kendini çok geliştirdi. Milan'ın başarılı sonuçlar almasında onun emeği çok büyük. Onun gibi birinin her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gerektiğini düşünüyorum."

MERİH DEMİRAL, PORTO MAÇINDA ÇOK ŞANSSIZDI. GENÇ YAŞTA JUVENTUS'A GELMESİ BİR HATA MIYDI?



"Bence Porto'ya karşı iki maçta da iyi oynamayan taraf Merih değil Juventus'tur. Merih Demiral geçtiğimiz yıl çok ciddi bir sakatlık geçirdi ve bu yıl yaşadığı sakatlıkların da bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra genel çizgisini bozmadan performansı yükselecektir."

ALABA, SALİHAMİDZİC VE FLİC ÜÇGENİNDEN BİRİNİ TERCİH ETSENİZ BU KİM OLURDU?



"Elbette Salihamidzic.. Çünkü antrenör ve oyuncu spor direktöründen daha kolay değiştirilebilir. Çok genç ama hala harika bir iş çıkarıyor ve bence bu takımın bugün sahip olduğu büyümede çok önemli bir rol oynadı."