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Spor

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Ağustos ayında oynanacağı iddia edildi

UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin iddialara göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini Ağustos ayında oynatmak için ortak karar aldığı ileri sürüldü.

14 Nisan 2020 Salı 00:19 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 00:19
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Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), UEFA'nın kulüp organizasyonları Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Ağustos ayında bitirilme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Cadena SER'in haberine göre Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Ağustos ayında finallerinin yapılarak bitirileceği iddia edilirken maçların seyircisiz olacak şekilde tarafsız sahada oynanması konusunda da fikr birliğine varıldığı belirtildi. Haberde ayrıca daha önce çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçların tek maç üzerinden oynanacağı da iddia edildi.

Haberde ayrıca 2020-2021 sezonunun ise Eylül ayında başlatılması konusunda da görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

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