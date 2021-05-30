Şampiyonlar Ligi finalinin oyuncusu N'Golo Kante seçildi

30 Mayıs 2021 Pazar 00:34 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 00:34

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasındaki en büyük pay şüphesiz Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin oldu.

Fransız orta saha oyuncusu yarı final ilk maçında maçın adamı olurken rövanşında da UEFA tarafından sahanın yıldızı seçildi. Kante Manchester City ile oynadıkları finalde de sahada basmadık yer bırakmazken enerjisi ile yine tam not aldı ve yeniden maçı adamı seçildi.

Chelsea'nin file bekçisi Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Afrikalı kaleci olarak tarihe geçti.

Mendy ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 12 maçın 10'unda kalesini gole kapatarak kalitesini konuşturdu.