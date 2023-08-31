Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu için kura çekimi, futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Kura sonucunda Galatasaray'ın yer alacağı grup ve üç rakibi belli olacak.

UEFA şampiyonlar ligi kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü Fransa'nın Monaco kentinde saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşan sarı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu'nda gruplarda yer alacak.

2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar;

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

1. Maç Günü: 19-20 Eylül

2. Maç Günü: 3-4 Ekim

3. Maç Günü: 24-25 Ekim

4. Maç Günü: 7-8 Kasım

5. Maç Günü: 28-29 Kasım

6. Maç Günü: 12-13 Aralık