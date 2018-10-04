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Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftası, oynanan 8 maçla tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli  organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C  ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu  maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde  ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.  PSG'nin gollerini 20, 22 ve 81. dakikalarda Neymar, 37. dakikada Edinson Cavani,  42. dakikada Angel Di Maria, 70. dakikada Kylian Mbappe attı. Konuk takımın tek  golünü, 74. dakikada Marko Marin kaydetti. Kızılyıldız karşısında hat-trick  yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan Neymar, turnuvanın en golcü  Brezilyalı oyuncuları sıralamasında zirvede bulunan Kaka'yı yakaladı.

İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere  temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. Barcelona'nın gollerini 2. dakikada  Philippe Coutinho, 28. dakikada Ivan Rakitic, 56 ve 90. dakikalarda Lionel Messi,  Tottenham'ın gollerini 52. dakikada Harry Kane, 66. dakikada Erik Lamela buldu.  Barcelona'da Gerard Pique, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu  Antoine Griezmann, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-1 yendikleri mücadelede  attığı ikinci golle Şampiyonlar Ligi tarihindeki 8000. golü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan  sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Monaco (Fransa): 3-0

B Grubu:

PSV (Hollanda)-Inter (İtalya): 1-2

Tottenham (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 2-4

C Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 6-1

Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 1-0

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya)-Schalke 04 (Almanya): 0-1

Porto (Portekiz)-Galatasaray: 1-0

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