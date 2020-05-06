06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:18 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:18

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, konuyla ilgili Fransız basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunu tamamlamak isteyen UEFA'nın ağustos ayını gözüne kestirdiği ve Juventus ile Lyon arasındaki son 16 turu rövanş maçının 8 Ağustos'ta oynatmayı planladığı belirtildi.

KARAR İKİ KULÜBE DE İLETİLDİ

Juventus ve Lyon kulüpleri ile bugün bir telekonferans görüşmesi gerçekleştiren UEFA'nın, Torino'daki maçı 8 Ağustos'ta oynatma niyetinde olduğunu iki kulübe de ilettiği öne sürüldü. İki ekip arasındaki Fransa'da oynanan ilk maçı Lyon 1-0 kazanmıştı.

ÇEYREK FİNALDEN İTİBAREN TEK MAÇLI ELEMİNASYON SİSTEMİ

Haberin detaylarında, UEFA'nın sıkışık fikstür nedeniyle Devler Ligi eleme sisteminde de değişikliğe gitmeyi planladığı ifade edildi. Buna göre; çeyrek final turundan itibaren çift maçlı eliminasyon sistemi yerine maçların tek maç üzerinden oynatılması düşünülüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 şampiyonu, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

