13 Aralık 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:06

UEFA Şampiyonlar Ligi son turu kura çekiminde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.

KURA SAAT 17.00'DE YENİDEN ÇEKİLECEK

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı ve kuranın tekrar yapılmasına karar verdi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 17:00'de tekrarlanacak.

UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, kurum harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik sorundan dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde maddi bir hata meydana geldiği ve bundan dolayı kura çekiminin geçersiz sayılacağı kaydedildi.



Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekildeydi:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Lille - Chelsea

PSG - Manchester United