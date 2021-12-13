UEFA Şampiyonlar Ligi son turu kura çekiminde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.
Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.
Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı ve kuranın tekrar yapılmasına karar verdi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 17:00'de tekrarlanacak.
UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, kurum harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik sorundan dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde maddi bir hata meydana geldiği ve bundan dolayı kura çekiminin geçersiz sayılacağı kaydedildi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekildeydi:
Benfica - Real Madrid
Villarreal - Manchester City
Atletico Madrid - Bayern Münih
Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting - Juventus
Lille - Chelsea
PSG - Manchester United