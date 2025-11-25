İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4242
  • EURO
    49,1026
  • ALTIN
    5642.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mı? İşte Victor Osimhen'in son durumu
Spor

Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mı? İşte Victor Osimhen'in son durumu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Maç saatler kala sarı kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in durumu belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 13:33 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mı? İşte Victor Osimhen'in son durumu
ABONE OL

Galatasaray'da kritik Saint-Gilloise maçına çok kısa süre kala Osimhen sorusu hala yanıt bulmadı.

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçını kaçırmıştı. US Gilloise sınavında kadroda olmayı çok isteyen ve Okan Buruk'a 'Bu maçta oynamak istiyorum' diyen süper yıldız oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle krallıkta zirvede yer alıyor.

Nijeryalı futbolcu için son kararı hocası Okan Buruk ve sağlık heyeti birlikte verecek. 26 yaşındaki yıldız dünkü son saha çalışmasına katılmadı ancak salonda çalışmalarını sürdürdü.

Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 12 gole imzasını koydu.

OKAN BURUK'UN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Maç öncesi basın toplantısında "Oyuncuların sakatlık durumu nedir? Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?" sorusuna Okan Buruk şu şekilde yanıt verdi:

"Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak."

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.