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Spor

Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde depremzedelere destek

Şampiyonlar Ligi maçları öncesi seremonilerde Türkiye'de gerçekleşen ve çevre ülkelerde hissedilen deprem nedeniyle depremzedelere destek mesajı verildi.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde depremzedelere destek
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund-Chelsea ve Club Brugge-Benfica maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulunulurken, Almanya'daki mücadelede "Yanınızdayız" pankartı açıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund - Chelsea ve Club Brugge - Benfica karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. B. Dortmund-Chelsea maçında ayrıca takımlar "Yanınızdayız" pankartıyla sahaya çıktı.

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