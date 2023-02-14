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Spor

Şampiyonlar Ligi maçlarında depremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda oynanan PSG-Bayern Münih ve Milan-Tottenham karşılaşmalarından önce depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

IHA14 Şubat 2023 Salı 23:39 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi maçlarında depremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Bayern Münih ve Milan-Tottenham maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulundu.

KARŞILAŞMALAR ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinin ilk karşılaşmalarında Milan-Tottenham, Paris Saint Germain-Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takımlar Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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