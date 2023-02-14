Şampiyonlar Ligi maçlarında depremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Bayern Münih ve Milan-Tottenham maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulundu.
KARŞILAŞMALAR ÖNCESİ SAYGI DURUŞU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinin ilk karşılaşmalarında Milan-Tottenham, Paris Saint Germain-Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takımlar Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.