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Spor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dev eşleşme!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki eşleşme dikkati çekti.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 15:19 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:19
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Son şampiyon Bayern Münih'in rakibi Lazio oldu. Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki eşleşme de dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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