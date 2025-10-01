Ülkesi Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadelede sakatlanan Victor Osimhen, ilk 11'e golle döndü. Yıldız forvet, Galatasaray'ın 15. dakikada Barış Alper Yılmaz ile kazandığı penaltıyı şık bir vuruşla gole çevirmeyi bildi. Sarı-kırmızılı forma ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydeden Osimhen, tarihe de geçti. 9 gollü Obafemi Martins'i geride bırakan Osimhen, Devler Ligi'nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı futbolcu olmayı da başardı.

Nijeryalı yıldız, attığı golün yanı sıra hırsı ve performansıyla da ön plana çıktı. Victor, İngiliz devinin kalesine sık sık şutlar çekti, Liverpool savunmasına zor anlar yaşattı. Galatasaray, Victor Osimhen'in forma giyemediği Devler Ligi'nin ilk haftasında, Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olmuştu. Başarılı forvet, 1-0 kazanılan son lig maçı Alanya karşısında ise 85. dakikada oyuna girmişti. Sarı-Kırmızılılar, 75+5 milyon euro bonservis bedeli karşısında, geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak bitiren Osimhen'i renklerine bağlamıştı.