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Spor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları şifresiz yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final ve final maçları için sporseverlere müjde geldi. Maçlar beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanacak.

16 Ağustos 2020 Pazar 18:04 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 18:04
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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'tan flaş karar... Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı final ve final maçları, şifresiz yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

16 Ağustos Pazar | Sevilla - Machester United

17 Ağustos Pazartesi | Inter - Shakhtar Donetsk

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

18 Ağustos Salı | RB Leipzig - PSG

19 Ağustos Çarşamba | Lyon - Bayern Munih

Bütün karşılaşmalar Türkiye saatiyle 22:00'de oynanacak.

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