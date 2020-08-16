Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları şifresiz yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'tan flaş karar... Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı final ve final maçları, şifresiz yayınlanacak.
AVRUPA LİGİ YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI
16 Ağustos Pazar | Sevilla - Machester United
17 Ağustos Pazartesi | Inter - Shakhtar Donetsk
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI
18 Ağustos Salı | RB Leipzig - PSG
19 Ağustos Çarşamba | Lyon - Bayern Munih
Bütün karşılaşmalar Türkiye saatiyle 22:00'de oynanacak.