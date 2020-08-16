Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları şifresiz yayınlanacak

16 Ağustos 2020 Pazar 18:04 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 18:04

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'tan flaş karar... Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı final ve final maçları, şifresiz yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI



16 Ağustos Pazar | Sevilla - Machester United

17 Ağustos Pazartesi | Inter - Shakhtar Donetsk

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI



18 Ağustos Salı | RB Leipzig - PSG

19 Ağustos Çarşamba | Lyon - Bayern Munih

Bütün karşılaşmalar Türkiye saatiyle 22:00'de oynanacak.