Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 2021'e kadar Bein Sports'ta
Bein Sports, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarının 3 yıl boyunca satın alındığını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını 3 yıl boyunca yayınlayacak kanal açıklandı. Bein Sports, yaptığı resmi açıklamada, 3 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının haklarını satın aldığını açıkladı.
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