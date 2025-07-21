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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları yarın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları yarın!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk maçları, yarın ve 23 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 29-30 Temmuz'da oynanacak.

Ligde 2. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan)

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.00 Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 RFS (Letonya) - Malmö (İsveç)

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya)

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

21.45 Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)

23 Temmuz Çarşamba:

20.00 Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

21.45 Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

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