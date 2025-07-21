Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları yarın!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk maçları, yarın ve 23 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 29-30 Temmuz'da oynanacak.
Ligde 2. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan)
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)
19.00 Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)
20.00 RFS (Letonya) - Malmö (İsveç)
20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.00 Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya)
21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
21.30 Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda)
21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan)
21.45 Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)
23 Temmuz Çarşamba:
20.00 Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)
21.45 Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)