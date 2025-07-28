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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak. İlk maç Kairat-KuPS Kuopio arasında oynanacak.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2. eleme turu rövanşları, yarın ve 30 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda rakip olacak.

Ligde 2. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.00 Kairat (Kazakistan) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-2)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Hamrun Spartans (Malta) (3-0)

21.00 Drita (Kosova) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-0)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-4)

30 Temmuz Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda) (3-0)

20.00 Malmö (İsveç) - RFS (Letonya) (4-1)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan) (0-0)

20.30 FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (0-1)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan) (2-1)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya) (0-2)

21.30 Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya) (1-7)

21.45 Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç) (4-1)

22.00 Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya) (1-0)

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