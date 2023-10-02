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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecenı

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile Old Trafford Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 12:41 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecenı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının ikinci haftası, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftası, yarın ve 4 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a Old Trafford Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 MANCHESTER UNITED (İNGİLTERE) - GALATASARAY

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Lens (Fransa) - Arsenal (İngiltere)

22.00 PSV Eindhoven (Hollanda) - Sevilla (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz)

4 Ekim Çarşamba:

19.45 Atletico Madrid (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

19.45 Royal Antwerp (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Milan (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre)

22.00 Porto (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

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