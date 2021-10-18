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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 11:03 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:03
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Puansız ayrıldığı ilk iki karşılaşma sonunda C grubunun 3. sırasında yer alan Beşiktaş, yarın saat 19.45'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.

Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)

20 Ekim Çarşamba:

19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)

22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)

22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)

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