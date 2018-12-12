Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam 8 karşılaşma oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında bu gece oynanan arasında temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup maçları sona erdi. Maçların oynanmasın ardında üst tura çıkan takımlar ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar ilk dört grupta belli oldu.
İşte alınan toplu sonuçlar:
A GRUBU
Club Brugge 0-0 Atletico Madrid
Monaco 0-2 Borussia Dortmund
B GRUBU
Inter 1-1 PSV Eindhoven
Barcelona 1-1 Tottenham
C GRUBU
Liverpool 1-0 Napoli
Kızılyıldız 1-4 PSG
D GRUBU
Galatasaray 2-3 Porto
Schalke 04 1-0 Lokomotiv Moskova
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