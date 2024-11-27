Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta bu akşam oynanan maçlarla başladı.

Gecenin ilk iki karşılaşmasında Milan deplasmanda Slovan Bratislava engelini 3-2 ile geçerek 5 maçta 3. galibiyetini elde etti.

Aynı şekilde 5'te 3 yapan bir diğer takım Atletico Madrid ise Sparta Prag deplasmanından 6-0'lık galibiyetle döndü.

Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Bayern Münih kendi sahasında PSG'yi 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatı devam eden PSG, 5 maçta yalnızca 4 puan toplayabildi.

Kendi sahasında Feyenoord karşısında 3-0 öne geçen Manchester City ise üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanal ayrıldı. Manchester City'nin 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erse de galibiyet hasretine son veremedi.

Turnuvada bu akşam oynanan maçlarda alınan skorlar şu şekilde:

Slovan Bratislava 2-3 Milan

Sparta Prag 0-6 Atletico Madrid

Manchester City 3-3 Feyenoord

Barcelona 3-0 Brest

Inter 1-0 Leipzig

Bayern Münih 1-0 PSG

Young Boys 1-6 Atalanta

Leverkusen 5-0 Salzburg

Sporting Lisbon 1-5 Arsenal