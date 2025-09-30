İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5859
  • EURO
    48,8657
  • ALTIN
    5150.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele! Galatasaray'ın konuğu Liverpool
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele! Galatasaray'ın konuğu Liverpool

Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. İşte detaylar...

AKŞAM30 Eylül 2025 Salı 09:25 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele! Galatasaray'ın konuğu Liverpool
ABONE OL

Süper Lig'de oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösteren G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak zorlu maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi E.Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. "Devler Ligi"ne istediği gibi başlayamayan G.Saray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Osimhen, 3 resmi maçın ardından Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Bu akşamki maça ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek. Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanya mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek. "Cimbom" zorlu karşılaşmaya eksiksiz çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.