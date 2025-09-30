Süper Lig'de oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösteren G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak zorlu maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi E.Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. "Devler Ligi"ne istediği gibi başlayamayan G.Saray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Osimhen, 3 resmi maçın ardından Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Bu akşamki maça ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek. Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanya mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek. "Cimbom" zorlu karşılaşmaya eksiksiz çıkacak.