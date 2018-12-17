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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kura çekimi bugün saat 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde grup liderleri son 16 turunun ilk maçlarını 12-13 Şubat'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 19-20 Şubat'ta kendi sahalarında oynayacak.

EŞLEŞMELER;

Schalke - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - Paris SG

Tottenham - Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Bayern Münih - Liverpool

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