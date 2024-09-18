İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1133
  • EURO
    37,9819
  • ALTIN
    2814.71
  • BIST100
    9758.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçını Liverpool kazandı
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçını Liverpool kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Milan ile Liverpool dev maçta karşılaştı. Mücadele 3-1 Liverpool lehine sona erdi.

18 Eylül 2024 Çarşamba 00:40 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçını Liverpool kazandı
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılış haftasında Milan, sahasında Liverpool ile karşılaştı.

Mücadele 3-1 Liverpool lehine sona erdi. Maçta Milan, henüz 3. dakikada Pulisic'in bulduğu golle öne geçti. Liverpool 23. dakikada Konate ve 41. dakikada van Dijk'ın bulduğu gollerle ilk yarıda 2-1 öne geçti.

67. dakikada Szoboszlai takımının 3. golünü kaydederek galibiyeti perçinledi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

Milan ikinci maçında Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Liverpool ise aynı haftada sahasında Bologna ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.