Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçını Liverpool kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılış haftasında Milan, sahasında Liverpool ile karşılaştı.
Mücadele 3-1 Liverpool lehine sona erdi. Maçta Milan, henüz 3. dakikada Pulisic'in bulduğu golle öne geçti. Liverpool 23. dakikada Konate ve 41. dakikada van Dijk'ın bulduğu gollerle ilk yarıda 2-1 öne geçti.
67. dakikada Szoboszlai takımının 3. golünü kaydederek galibiyeti perçinledi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.
Milan ikinci maçında Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Liverpool ise aynı haftada sahasında Bologna ile karşılaşacak.