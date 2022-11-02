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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu
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Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Yarın ise E, F, G, H gruplarındaki son maçlar oynanacak.

A, B, C, D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:

Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-0

Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda): 1-3

Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya): 2-4

Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 1-2

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