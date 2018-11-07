Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Günün ilk karşılaşmasında A Grubu'nda Monaco'nun konuğu Club Brugge oldu. Bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından Leonardo Jardim ile yolları ayırıp Fransa futbolunun efsane futbolcusu Thierry Henry'i takımın başına getiren Monaco sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'e 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 12 ve 17'nci dakikada penaltıdan Vanaken, 24'üncü dakikada Wesley ve 85'inci dakikada Vormer kaydetti. Monaco bu sonuçla 1 puanla grupta son sırada yer alırken, Club Brugge gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti.

Öte yandan Monaco, Thierry Henry ile çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 puan toplayabildi.

LIVERPOOL, KIZILYILDIZ DEPLASMANINDA KAYIP

Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü maçlar öncesinde C Grubu'nda 6 puan ile lider durumda bulunan Liverpool, Kızılyıldız deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci mağlubiyetini aldı. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22 ve 29'uncu dakikalarda Milan Pavkov attı. İngiliz ekibi, çıktığı 2 deplasman maçını da kaybederken, gruptaki 5'inci maçında deplasmanda Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLI İLE PSG YİNE YENİŞEMEDİ

C Grubu'ndaki diğer mücadelede Napoli'nin konuğu Paris Saint-Germain oldu. San Paolo'da oynanan karşılaşmada takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. PSG, Bernat'ın 45'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 62'nci dakikada Insigne'nin penaltıdan kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. İki ekip gruptaki ilk mücadelede de sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

GALATASARAY'IN GRUBUNDA PORTO LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Porto sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadele Porto rakibini 4-1 mağlup etti. Portekiz ekibi mücadeleye hızlı başladı. Henüz 2'nci dakikada Hector Herera takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 42'nci dakikada Marega farkı 2'ye yükseltirken, ilk yarı bu skorla sona erdi. 59'uncu dakikada Farfan, Lokomotiv Moskova'yı umutlandıran golü atsa da 67'nci dakikada sahneye çıkan Corona durumu 3-1'e getirdi. 90+3'üncü dakikada ev sahibi ekipten Otavio mücadelenin skorunu belirledi: 4-1. Bu sonucun ardından Porto puanını 10'a yükselterek liderliğini devam ettirirken, Lokomotiv Moskova puansız kaldı.

Temsilcimiz Galatasaray ise gruptaki 4'üncü maçında deplasmanda Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu. Galatasaray bu skorla 4 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Schalke 04 ise 8 puana yükseldi ve 2'nci sıradaki yerini korudu.

BORUSSIA DORTMUND NAMAĞLUP UNVANINI KAYBETTİ

Sezona müthiş bir giriş yaparak Almanya Bundesliga'da liderliğini devam ettiren Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı A Grubu'nda da çıktığı 3 maçta 9 puan toplamayı başarmıştı. Gruptaki 4'üncü maçında deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşan Dortmund, mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 33'üncü dakikada Saul Niguez ve 80'inci dakikalarda Griezmann kaydetti. Bu sonuçla Alman ekibi bu sezon oynadığı resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

LİDER BARCELONA'DAN İLK PUAN KAYBI

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda lider Barcelona, deplasmanda ikinci sıradaki Inter ile karşılaştı. Messi'nin forma giymediği mücadele Barcelona 83'üncü dakikada Malcom'un attığı golle 1-0 öne geçse de 87'nci dakikada Icardi'nin golüne engel olamadı. Bu sonuçla ilk 3 maçta 3 galibiyet alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puan kaybını yaşadı.

TOTTENHAM İKİNCİ YARIDA AÇILDI

B Grubu'ndaki diğer maçta Tottenham'ın konuğu PSV Eindhoven oldu. Konuk ekip 2'nci dakikada Luuk de Jong'un golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla geçirliken, Tottenham 78'inci dakikada Haryy Kane ile skora denge getirdi. İngiliz ekibi 89'uncu dakikada Sainsbury'nin kendi kalesine attığı golle de sahadan 2-1 galip ayrıldı. İngilizler bu skorla B Grubu'ndaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.