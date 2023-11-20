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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek gelir Galatasaray'da transferi belirleyecek

Galatasaray şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir gelir elde etti. Ancak sarı kırmızılı ekip gruplardaki son 2 maçı da kazanması durumunda kasasını dolduracak. Bu durum Galatasaray'ın transfer stratejisini doğrudan etkileyecek.

20 Kasım 2023 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde gelecek gelir Galatasaray'da transferi belirleyecek
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Üç elemeden çıkmayı başaran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolculuğunda bu sezon yaklaşık 30 milyon euro'luk bir gelire hak kazandı.

Ayak bastı parası, katsayı ve market gelirinden 25 milyon euro alan sarı-kırmızılılar, bir galibiyet ve bir beraberlik için 4 milyon Euro kazandı. Eğer kalan iki maçını da kazanır son 16 turuna kalırsa 15.2 milyon euro (476 Milyon TL) daha alacak ve geliri 45.2 milyon euro'ya yükselecek.

Bu durum devre arasındaki transfer stratejisini de doğrudan etkileyecek. Kadroya üst turlar ve lig yarışı da düşünülerek nokta atışı, yıldız isimler eklenecek.

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