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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında da 4. maçlar oynandı.

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Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu karşılaşmasında konuk olduğu Real Madrid'e 6-0 yenildi ve tur atlama şansını kaybetti.
 
Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki Rodrygo, 6 dakika 14 saniyede fileleri 2 kez havalandırarak bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 7 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.
 
A Grubu'ndaki diğer mücadelede Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Club Brugge'ü Icardi'nin 22. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.
 
4'te 4 yapan PSG, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
 
Dördüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
 
A Grubu:
 
Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 1-0
 
Real Madrid (İspanya) - Galatasaray: 6-0
 
B Grubu:
 
Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0
 
Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere): 0-4
 
C Grubu:
 
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3
 
Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 1-1
 
D Grubu:
 
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya): 1-2
 
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1 
 

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