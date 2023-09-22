İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1668
  • EURO
    28,9569
  • ALTIN
    1681.39
  • BIST100
    8002.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Tete'den
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Tete'den

Galatasaray'ın Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 88. dakikasında attığı golle takımına 1 puanı getiren Tete'nin bu golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

IHA22 Eylül 2023 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Tete'den
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 88. dakikasında attığı golle takımına 1 puanı getiren Tete'nin bu golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete kaydetti. Boey'in golünün asistini de yapan 23 yaşındaki, hem maçın oyuncusu seçilmiş hem de Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü oylamasından lider çıkan da yine Brezilyalı futbolcu oldu. Bu alanda Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Felix ve Sevilla'dan Fulgini ile yarışan Tete, rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.