Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Gyökeres oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın oyuncusu belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre haftanın oyuncusu; Sporting'de forma giyen İsveçli forvet Viktor Gyökeres oldu.

Gyökeres'i sıralamada takip eden isimler sırasıyla; Liverpool'dan Luis Diaz, Celtic'den Nicolas-Gerrit Kühn ve Salzburg'dan Karim Konate oldu.

Viktor Gyökeres, bu hafta Manchester City ağlarına 3 gol atarken, Luis Diaz da Bayer Leverkusen ağlarına 3 gol göndermişti. Nicolas-Gerrit Kühn ise Leipzig'e 2 gol atarak yıldızlaşan bir diğer oyuncu olmuştu. Karim Konate ise Feyenoord'a 2 gol atmıştı.