İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2024 Perşembe / 6 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2533
  • EURO
    37,2026
  • ALTIN
    2973.28
  • BIST100
    8946.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Gyökeres oldu
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Gyökeres oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu, Sporting forması giyen Viktor Gyökeres oldu.

7 Kasım 2024 Perşembe 18:21 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Gyökeres oldu
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın oyuncusu belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre haftanın oyuncusu; Sporting'de forma giyen İsveçli forvet Viktor Gyökeres oldu.

Gyökeres'i sıralamada takip eden isimler sırasıyla; Liverpool'dan Luis Diaz, Celtic'den Nicolas-Gerrit Kühn ve Salzburg'dan Karim Konate oldu.

Viktor Gyökeres, bu hafta Manchester City ağlarına 3 gol atarken, Luis Diaz da Bayer Leverkusen ağlarına 3 gol göndermişti. Nicolas-Gerrit Kühn ise Leipzig'e 2 gol atarak yıldızlaşan bir diğer oyuncu olmuştu. Karim Konate ise Feyenoord'a 2 gol atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.